Largas colas en estaciones del Metropolitano tras accidente en la avenida México

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron largas colas de espera para acceder al servicio del Metropolitano. La espera por varios minutos, entre 20 a 30 minutos, comenzó cuando se registró el accidente con una unidad de este servicio de transporte en la estación México.

En videos difundidos se observa a decenas de usuarios varados a la espera de la operatividad de los buses del Metropolitano, el cual transporta diariamente a gran cantidad de trabajadores, sobretodo, en horas de la mañana y noche.

El accidente tuvo lugar este lunes 26 de enero desde las 7:00 a.m. aproximadamente, cuando un bus del Expreso 5 impactó contra la base del puente México en La Victoria. El hecho dejó a alrededor de 30 personas heridas.

ESTACIONES AFECTADAS

Paradero Terán (Chorrillos)

Terminal Matellini

Terminal Naranjal

Estación Angamos

Estación Canaval y Moreyra

Estación Javier Prado

ATU RESPONDE

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio del Metropolitano se desarrolla con normalidad, luego de cuatro horas de reportado el accidente.

“En estos momentos, el servicio del Metropolitano se viene desarrollando con normalidad. Los buses circulan por la vía exclusiva, que ya ha sido despejada tras el retiro del bus siniestrado”, se lee en el comunicado.

🚨 Con relación al accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, de placa A20785, a la altura de la estación México, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa lo siguiente: pic.twitter.com/jaDhh9vQVr — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

VIDEO RECOMENDADO