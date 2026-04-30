Latina celebró el Día del Trabajador con una tarde de sorpresas y música en vivo

En el marco del Día del Trabajador, Latina organizó un evento para compartir con todos sus trabajadores. Una fecha especial donde agradece y reconoce la dedicación, así como el compromiso de todos los integrantes de esta gran familia.

En tanto, el gerente general de Latina, Eric Jurgensen, estuvo presente en esta tarde de reconocimiento y sorpresas, acompañada de la buena energía de toda la Familia Latina.

CELEBRACIÓN CON LOS ARTISTAS DE YO SOY

Toda la familia de Latina celebró con música en vivo con los mejores imitadores de Yo Soy. En el escenario estuvieron los imitadores de Gilberto Santa Rosa, Mario ‘Pájaro’ Gómez de Vilma Palma e Vampiro, Daddy Yankee y Los Autenticos Decadentes.

Estos artistas de gran talento animaron la celebración por el Día del Trabajador, entonando grandes clásicos de los ochentas y noventas. Todos los integrantes de Latina acudieron a la ceremonia con sus polos verdes, color característico de la empresa.

Finalmente, Latina se compromete a seguir llevando la mejor información, de la manera más profesional posible, a todos los hogares peruanos. Como lo viene haciendo desde hace 43 años.

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