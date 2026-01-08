Liberan a delincuente que participó en robó a joyería frente a Palacio de Gobierno

Cámaras de vigilancia captaron el robo a una joyería ubicada a escasos metros de Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima. Los delincuentes realizaron un forado en el local contiguo para ingresar al establecimiento y lograron llevarse aproximadamente cuatro mil dólares.

Las imágenes muestran cómo un total de ocho hampones participan en el asalto e incluso uno de ellos se arrastra por el forado e ingresa a la joyería para buscar todos los objetos de valor. El dueño contó que pudo percatarse del robo gracias a los sensores de movimiento instalados en el local, sin embargo, los ladrones lograron llevarse joyas provocando una gran pérdida económica en su negocio.

La Policía Nacional logró intervenir a un sujeto que estaría implicado en el robo, sin embargo este fue liberado pocas horas después según denunció el dueño. El sujeto, identificado como José Salazar Ortíz, cuenta con hasta 10 denuncias policiales y tres de ellas son en la comisaría de Monserrate por delitos similares y en la misma zona comercial.

