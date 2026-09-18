Caso Liceo Naval: Ministro de Educación propone directiva para reforzar autoridad en los colegios

Tras la confirmación de la presidenta Keiko Fujimori sobre el traspaso de la gestión del Liceo Naval al Ministerio de Educación, el titular del sector, José Antonio Chang, se pronunció sobre las medidas que se implementarán en el centro educativo.

Chang señaló que el Ministerio de Educación asumirá la gestión pedagógica y la dirección del Liceo Naval hasta diciembre de 2027, periodo en el que se buscará reorganizar la convivencia escolar.

“El decreto está firmado por la presidenta, es el que reordena la organización del Liceo Naval, pero también gobernanza y pedagógica del ministerio por un tiempo que rige hasta diciembre de 2027. El director será nombrado por Minedu”.

ANUNCIAN MEDIDAS CONTRA EL BULLYING Y LA VIOLENCIA ESCOLAR

Al ser consultado sobre las acciones para prevenir y enfrentar el bullying, el ministro sostuvo que la formación escolar debe incluir también el aprendizaje de valores y convivencia.

“Para venir al colegio no solo se viene para sacar buenas notas y pasar de año, sino a experimentar y aprender a convivir con valores y sin violencia”.

Asimismo, adelantó que se elaborará una directiva para establecer pautas de convivencia y responsabilidades dentro de la comunidad educativa. “Se va a crear una directiva que permita respetar a las autoridades del cole, pero también pediremos a los padres actuar con honestidad”, precisó.

Chang también indicó que se evaluarán las normas vigentes relacionadas con las sanciones a estudiantes. Según explicó, durante los últimos años se habría flexibilizado el orden y se revisará cómo se aplican las medidas disciplinarias frente a infracciones graves.

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