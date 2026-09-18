ERM 2026: inicia el despliegue del material electoral para comicios del 4 de octubre

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este viernes 18 de setiembre comenzó la distribución del material de sufragio hacia distintas regiones del país. El despliegue se realiza de manera progresiva con miras a la jornada electoral del próximo 4 de octubre.

Durante una conferencia de prensa, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acompañó y verificó el desarrollo del despliegue del material electoral. Además, exhortó a los ciudadanos a “cumplir su rol de miembro de mesa e ir a votar, y que previamente se informen”.

Con el desplazamiento del material electoral a las diversas regiones del país, hoy empieza la cuenta regresiva de cara al 4 de octubre, día en que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades municipales y regionales, indicó el Presidente del JNE. pic.twitter.com/aX7pg6PDgg — JNE Perú (@JNE_Peru) September 18, 2026

INICIA EL DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL

Desde las 6:00 de la mañana, tres unidades de transporte partieron del almacén de la Gerencia de Gestión Electoral (GCE), ubicado en Lurín, rumbo al aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los vehículos trasladan 43.61 toneladas de material electoral bajo resguardo policial y monitoreo satelital.

La carga será enviada hacia ocho oficinas descentralizadas: Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Maynas y Tambopata.

¿QUÉ MATERIAL SERÁ DISTRIBUIDO?

El envío incluye cédulas de sufragio, actas electorales, listas y relaciones de electores, lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huella dactilar, ánforas, cabinas de votación y diversos sobres y documentos necesarios para la instalación de las mesas y el escrutinio.

También se ha previsto material de contingencia para atender eventuales necesidades en los locales de votación. Cada centro de acopio contará con una caja de reserva que incluye cédulas, útiles, manuales de instrucciones y materiales destinados a las diferentes etapas de la jornada electoral.

El despliegue contó con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); además de representantes de la Contraloría General de la República y de la Policía Nacional del Perú.

MÁS DE 575 TONELADAS SERÁN TRASLADADAS POR VÍA TERRESTE

La distribución continuará entre el sábado 19 y el jueves 24 de setiembre, desde las 8:00 de la mañana. En este periodo se movilizarán 45 camiones que cubrirán igual número de rutas terrestres.

El material será trasladado hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) habilitadas para estas elecciones. En total, se enviarán 575.62 toneladas por esta vía.

LIMA Y CALLAO RECIBIRÁN MATERIAL EL 2 DE OCTUBRE

En Lima Metropolitana y el Callao, la distribución hacia 2,115 locales de votación comenzará el viernes 2 de octubre a las 22:00 horas.

Como parte de las medidas de accesibilidad, se distribuirán cerca de 6,000 plantillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Cada local de votación recibirá como mínimo dos plantillas, de acuerdo con la cantidad de centros de acopio que tenga.

En el caso de Lima y Callao, el monitoreo satelital de las unidades de transporte se activará desde el momento en que salgan de la plataforma “Lurín Live”.

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