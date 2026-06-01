Lima Norte: dictan 9 meses de prisión preventiva a dos acusados de extorsión a local de shawarma

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Pablo Velásquez y Antonio Lizárraga, quienes habrían exigido S/ 10 000 mediante amenazas.

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Pablo Velásquez Neyra y Antonio Lizárraga, investigados por el presunto delito de extorsión en agravio de trabajadores de un local de shawarma en Lima Norte.

Según las investigaciones fiscales, ambos sujetos habrían exigido el pago de S/ 10 000 a sus víctimas a través de una nota extorsiva, acompañada de amenazas. El caso fue evaluado por el 5° Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, que declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público.

INVESTIGACIONES Y ANTECEDENTES AGRAVAN SITUACIÓN LEGAL

Además del delito de extorsión, Velásquez Neyra también es investigado por tenencia ilegal de municiones, microcomercialización de drogas y receptación agravada. En tanto, ambos imputados registran denuncias previas por secuestro extorsivo y otros delitos.

La medida fue dictada por la jueza Carmen del Rosario Injante Cortez de Cavero, quien consideró que existen graves y fundados elementos de convicción, así como riesgo de fuga y obstaculización del proceso.

Con esta decisión, los investigados permanecerán recluidos mientras avanzan las diligencias en su contra, en un caso que evidencia la persistencia de las extorsiones en negocios de Lima Norte y que ahora seguirá su curso en el sistema judicial.

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