Lima: se triplican los homicidios y se registran más de 15 mil denuncias de extorsión en el primer semestre de 2025

Los homicidios, las tentativas de homicidio y las extorsiones van en aumento en el Perú, alcanzando cifras preocupantes en lo que va del año en comparación con periodos anteriores. En Lima, la ola de criminalidad sigue enlutando familias: policías han muerto enfrentando a delincuentes y civiles inocentes también se han convertido en víctimas. Este reportaje de Harold Moreno en Punto Final evidencia la falta de prevención y estrategia por parte de las autoridades.

La noche del miércoles 13 de agosto, el suboficial Juan Carlos Díaz fue abatido con disparos en la cabeza y el pecho durante un enfrentamiento en Los Olivos. El agente, con nueve años de servicio, portaba un chaleco antibalas comprado con su propio dinero, ante la carencia de implementos en la institución. Todo ello mientras generales policiales se movilizan en vehículos de lujo, para lo cual se destinaron 17 millones de soles.

Díaz deja una hija de cuatro años y una familia que clama justicia. Si bien un ciudadano extranjero fue detenido, el autor de los disparos aún permanece prófugo.

Punto Final reveló además un aspecto indignante del presupuesto 2025: aunque se asignaron 8,9 millones de soles para chalecos antibalas en Lima y Callao, hasta julio el avance de ejecución era de 0%.

Otro caso reciente ocurrió el 4 de agosto en La Victoria, donde un policía murió en un enfrentamiento y otro resultó gravemente herido.

La violencia también alcanzó a civiles. El 15 de agosto, el agente inmobiliario Gianfranco Navarro fue asesinado por sicarios en la avenida Santa Cruz, Miraflores, a pocos metros del óvalo Gutiérrez y frente a su pareja.

Incluso desde el extranjero se advierte el deterioro de la seguridad: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Lima entre las ciudades más peligrosas del mundo.

CIFRAS DE CRIMINALIDAD

En entrevista con Ricardo Valdez de la ONG CHS Alternativo, Punto Final expone cifras alarmantes en cuanto al aumento del número de homicidios, tentativas de homicidios y extorsiones en este primer trimestre de 2025, comparado con los últimos años.

Los homicidios se triplicaron en seis años: de 240 en 2017 a 695 en 2023 .

Tentativas de homicidio + homicidios en el primer trimestre: 466 en 2022 , 481 en 2023 , 544 en 2024 .

Solo en el primer semestre de 2025 se superaron 15 mil denuncias de extorsión ; al cierre del año se proyectan unas 30 mil .

El 32% de limeños afirma haber sido víctima de extorsión. Cada día se denuncian en promedio 69 casos.