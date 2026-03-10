Suben los pasajes del transporte público por alza de combustibles y restricción de GNV

El costo del transporte público se ha incrementado en varias rutas de Lima debido al aumento en el precio de los combustibles y la restricción del suministro de gas natural vehicular (GNV). Desde el lunes 9 de marzo, diversas empresas de transporte comenzaron a aplicar un alza de hasta 50 céntimos en el precio de sus pasajes, situación que ha generado preocupación entre los usuarios.

En las últimas horas, varias compañías de transporte público emitieron comunicados para informar sobre la modificación de sus tarifas. Entre ellas se encuentra la empresa El Rápido S.A., que explicó que la medida responde principalmente al incremento sostenido en el costo de los combustibles, así como al contexto de inseguridad que afecta al sector.

“Debido al excesivo incremento en el precio del combustible y a la actual coyuntura de inseguridad que viene afectando el sector transporte, nos hemos visto en la necesidad de realizar un ajuste razonable en nuestras tarifas”, señaló la empresa en un comunicado dirigido a sus usuarios.

MOTOTAXIS TAMBIÉN AUMENTARON EL COSTO DEL PASAJE

En la misma línea, los buses de la empresa de transportes Virgen de la Puerta (Vipusa) y de la empresa de transporte Línea 4 se sumaron a esta decisión, detallando que el aumento aplicado en sus rutas será de 50 céntimos. Según indicaron, la medida busca cubrir el incremento de los costos operativos y garantizar la continuidad del servicio.

El impacto del alza de combustibles también se ha trasladado al transporte menor. En el caso de los mototaxistas, algunos conductores han duplicado el precio de sus pasajes en determinados trayectos. El costo mínimo, que anteriormente era de dos soles, ahora puede llegar hasta los cuatro soles dependiendo de la distancia recorrida.

Conductores de este sector explicaron que el aumento responde al fuerte encarecimiento del combustible. Mientras que semanas atrás bastaba con aproximadamente 30 soles para llenar un tanque, actualmente se requieren hasta 90 soles, lo que ha incrementado significativamente sus gastos diarios.

