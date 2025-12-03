Línea 2 del Metro anuncia suspensión total de servicio este sábado: conoce qué estaciones serán afectadas

La Línea 2 del Metro de Lima anunció que suspenderá totalmente su servicio este sábado 6 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento general programado en todas las estaciones que conforman la Etapa 1A.

De acuerdo con el comunicado oficial, las estaciones permanecerán cerradas durante todo el horario habitual de operación —de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.— y el servicio se restablecerá con normalidad el domingo 7 de diciembre, en el mismo horario.

La concesionaria pidió comprensión a los usuarios y reafirmó su compromiso con la seguridad y calidad del transporte, señalando que cualquier actualización se difundirá a través de sus canales oficiales.

ESTACIONES AFECTADAS

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, la Etapa 1A de la Línea 2 transporta aproximadamente 50,000 pasajeros al día en un tramo de 5 kilómetros que conecta los distritos de Ate y Santa Anita mediante las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.