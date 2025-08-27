Línea 3 y 4 del Metro: operaría después de 2031 en Lima y Callao

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el inicio formal de los procedimientos para ejecutar las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, dos de los proyectos más ambiciosos de infraestructura del país. La cartera adelantó que algunos tramos podrían entrar en operación recién después del año 2031, aunque no precisaron una fecha exacta.

De acuerdo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, el Gobierno ya cuenta con la subvención para iniciar la primera etapa que permitirá ejecutar dicho tramo en beneficio de 26 distritos y cuya inversión total es de 10,863 millones de dólares. “En estos proyectos que se realizará en la modalidad de Gobierno a Gobierno, hay varios países interesados como Canadá, Inglaterra, Japón”, precisó.

DESARROLLO DEL PROYECTO

La Línea 3 del Metro de Lima y Callao recorrerá 34.8 kilómetros, a lo largo 13 distritos de Lima, desde Comas hasta San Juan de Miraflores, beneficiando a más de 5 millones de personas. El tiempo estimado de viaje será de 54 minutos. La Línea 4 del Metro tendrá una extensión de 23.6 kilómetros a los que se suman 8 kilómetros adicionales del ramal Faucett-Gambetta, conectando distritos como Bellavista, San Isidro, La Molina y Santa Anita. Esta línea beneficiará a más de dos millones de ciudadanos y, en su primer año de operación.

Carlos Peña, director de la ATU, precisó que “la Línea 3 y 4 tienen perfil factible desde el 2020 y con este avance se va a proceder a suscribir un acuerdo Estado-Estado, previo concurso. Con ello se tiene programado un inicio de obra estimado al año 2028”.

Pese a ello, Sandoval aclaró que aún no puede dar plazos concretos sobre fechas de ejecución. Finalmente, el director de la ATU adelantó que “después del 2031” se podrían realizar inicios comerciales de ambas líneas.

