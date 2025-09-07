Los niños, las víctimas silenciosas de las extorsiones a colegios

Decenas de colegios en Lima han tenido que cerrar sus puertas y retomar las clases virtuales, no por una pandemia, sino por las constantes extorsiones de bandas criminales.

Latina Noticias recogió testimonios de padres de familia, quienes denunciaron que esta situación afecta gravemente el aprendizaje de sus hijos y que, incluso, muchos han tenido que dejar sus trabajos para apoyarlos desde casa.

“Si me dicen que mañana tienen que ir al colegio, yo no sé si mandarlos o no, porque tengo miedo de que pase algo”, confesó una madre. Otra agregó: “Las clases virtuales afectan bastante, no es lo mismo que lo presencial, pero uno desconfía que haya una bomba en el colegio”.

PADRES Y NIÑOS AFECTADOS CON CLASES VIRTUALES

La inseguridad ha llevado a estudiantes a volver a una virtualidad forzada, que genera cansancio, aislamiento y problemas de socialización.

Algunos padres reconocen que sus hijos están desmotivados y que no cuentan con las herramientas necesarias.

“Vivimos en un cerro, no tenemos equipos, ni impresora. Tengo que estar prestándome cosas y me siento mal porque mi hijo no aprende”, relató una madre.

Los docentes, por su parte, advierten que este escenario recuerda lo vivido durante la pandemia de la COVID-19. “Tenemos niños que no saben socializar, que se cohíben al hablar en público, porque no han compartido con sus compañeros dentro del aula”, explicó un profesor.

“COLEGIOS VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN SUPERAN LOS 700 EN LIMA”

Mientras los padres y asociaciones de colegios privados alertan sobre un aumento de casos, el Ministerio de Educación asegura que la situación está bajo control.

El ministro Morgan Quero informó que “hace dos meses teníamos 170 colegios afectados, hoy tenemos menos de 50”. Sin embargo, la Asociación Nacional de Colegios Privados (ANCP) sostiene lo contrario: “Los colegios víctimas de extorsión ya superan los 700 en Lima”.

Desde el Minedu respondieron negando esas cifras y asegurando que “si fueran reales, tendríamos 700 colegios cerrados, lo cual no es el caso”, dijo Luis Quintanilla, vocero de la cartera.

PEDIDOS DE AYUDA Y ACCIONES INMEDIATAS

Ante la falta de seguridad, el director de la ANCP, Guido Quintanilla, contó a Latina Noticias que propuso al anterior ministro del interior instalar cámaras de vigilancia en coordinación con las comisarías, pero la iniciativa quedó en el aire.

“Hemos hecho un plan, hemos hablado con el anterior ministro del interior. Nosotros podríamos comprar algunos televisores, juntandonos de 10 o 12 colegios y ponerlos en las comisarías. Poder nosotros tener las cámaras de seguridad y conectarlas en esas comisarías, pero todo quedó en nada”, mencionó Guido.

La demanda de los padres y directores es clara: protección y acciones inmediatas para que los estudiantes puedan volver a las aulas sin miedo.

Mientras tanto, miles de niños siguen atrapados en la virtualidad, soñando con recuperar su derecho a la educación presencial y segura.