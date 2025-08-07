Los Olivos: 12 perros mueren y uno queda con secuelas tras envenenamiento en parque

En un hecho que ha causado indignación y tristeza en la comunidad, trece perros fueron envenenados mientras jugaban en el parque Virgen de Fátima, ubicado en la urbanización Pro Segunda Etapa, en el distrito de Los Olivos. Doce de ellos murieron y solo uno logró sobrevivir, aunque con graves secuelas en sus pulmones.

Según denunciaron los vecinos, las mascotas comenzaron a convulsionar de forma repentina mientras corrían y jugaban.

Aunque sus dueños actuaron rápidamente y los llevaron a veterinarias cercanas, doce de ellos murieron y solo uno ha sobrevivido. Los veterinarios descartaron intoxicación por alimentos y señalaron que el ataque habría sido cometido con un veneno en spray, ya que no se hallaron rastros en la boca ni en el sistema digestivo de los animales.

“Mi perrito Balín comenzó a ahogarse y botar espuma, el veneno afectó directamente sus pulmones”, relató una de las afectadas.

Una vecina afirmó haber visto a una persona rociando spray en el parque y que habría imágenes grabadas del hecho; sin embargo, el temor a represalias ha dificultado que los testigos presenten la denuncia.

