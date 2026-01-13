‘Los sátrapas del Cono”: Caen novios que extorsionaban a sus vecinos en Independencia

La División de Investigación de Robos de la Dirincri desarticuló la banda criminal ‘Los sátrapas del Cono‘, cuyos integrantes estaban dedicados a extorsionar a las empresas de transporte público, mototaxistas y a los comerciantes de la zona donde tenían su guarida en el distrito de Independencia.

Frank Alexis Cruz Cárdenas (21) y Alyson Xiomara Lozano Malvas (22) fueron detenidos en una vivienda de difícil acceso ubicada en la parte alta de un cerro. En en lugar se halló armas de fuego, una balanza además de artefactos explosivos y mensajes extorsivos en sus celulares.

Según informes policiales, la pareja reclutaba los denominados ‘cachaquitos’ para que cuiden la parte baja del cerro. Los adolescentes eran usados para alertarlos cuando veían personas desconocidas con el objetivo de evitar que den con su captura.

