Maltrata: una obra de teatro no convencional que confronta lo que preferimos callar

Una propuesta no convencional llega a las salas de teatro. Su intención es irrumpir en la escena como una experiencia intensa, física y emocional, que no deja de lado el humor ni el entretenimiento, diseñada para sacudir al espectador y enfrentarlo con aquellas violencias que atraviesan nuestra sociedad y que, muchas veces, se eligen ignorar.

Se trata de la puesta en escena llamada Maltrata, la cuál llega de la mano de AKA Producciones y Cientos Volando.

En un escenario desnudo, convertido en una caja negra resonante, Maltrata despliega un collage brutal de escenas donde el maltrato —en todas sus formas— se vuelve protagonista. Lo que inicia como un juego físico y rítmico con cuerpos encadenados se transforma progresivamente en un —muchas veces irónico— desfile de abusos, corrupciones y silencios cómplices, revelando dinámicas que operan tanto en lo íntimo como en lo colectivo.

OBRA CON GRAN DIRECCIÓN Y ELENCO

La obra, escrita y dirigida por Juan José Oviedo, apuesta por un lenguaje escénico directo, corporal y provocador, que prescinde de artificios para poner el foco en el impacto emocional y reflexivo, en el que la esclavitud se impregna en el espacio no solo desde la actuación. Maltrata no busca respuestas fáciles: propone un espacio incómodo de confrontación donde el espectador se ve obligado a tomar posición.

El elenco está conformado por Alejandra Villavicencio, Camila Guimet, Daniela Ríos Arenas, Diego Zavala-Molina, Gabriel Soto, Katy Chigne, Lucas Mendoza, María Angélica Sotomayor y Yaimir Castro, quienes sostienen una puesta en escena coral, intensa y de alto compromiso físico.

Esta obra se presentará los días 6, 7, 13 y 14 de marzo, a las 9:30 p. m., en el Club de Teatro de Lima (Av. 28 de Julio 183, Miraflores). La obra tiene una duración aproximada de 60 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. Las entradas están disponibles a través de Joinnus y vía WhatsApp al +51 934 587 855.

