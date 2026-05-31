¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en las elecciones 2026 de Colombia?

Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 definirán su ganador en segunda vuelta, luego de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta requerida por la legislación electoral colombiana en la primera jornada, celebrada este domingo 31 de mayo.

Tras el cierre de las mesas de votación a las 4 de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el preconteo de votos para determinar a los dos candidatos que avanzarán a la etapa decisiva.

Con el 89,48% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella encabezó la votación con 9.132.317 votos (43,77%). En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda Castro con 8.570.667 votos (41,08%). Los restantes candidatos obtuvieron resultados significativamente más bajos: Paloma Valencia alcanzó 1.422.457 votos, Sergio Fajardo 868.909, Claudia López 191.829 y Santiago Botero 184.654.

Más atrás quedaron Paloma Valencia con 1.422.457 votos, Sergio Fajardo con 868.909 sufragios, Claudia López con 191.829 y Santiago Botero con 184.654 votos.

La legislación electoral colombiana establece que, para ser elegido presidente en primera vuelta, un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos emitidos. Con 20.860.248 votos válidos registrados en la jornada, ningún postulante superó ese umbral.

¿CUÁNDO SERÁ LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA?

En consecuencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro disputarán la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio de 2026, fecha en la que se elegirá al presidente y vicepresidente de Colombia para el período siguiente.

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