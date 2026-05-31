Elecciones presidenciales en Colombia 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán segunda vuelta

Al 99.3% de las mesas contabilizadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia confirmó que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el candidato de izquierda, Iván Cepeda del Pacto Histórico, se debatirán en la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 para el próximo 21 de junio.

Según señala el conteo nacional, De la Espirella ha obtenido 10.344.679 votos (43.73%), mientras que Iván Cepeda obtuvo 9.679.145 votos (40.91%). Con ello, el candidato de derecha obtuvo un mejor resultado que lo pronosticado por las encuestadoras de Colombia.

A pesar de este alto nivel de votación, ninguno de los dos candidatos obtuvo más de la mitad de los votos necesarios para que se proclame al nuevo presidente virtual y no se dé una segunda vuelta.

En comparación con otros candidatos, el tercer puesto de los candidatos más votados ostenta una brecha grande. Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, solo obtuvo 1.6 millones de votos (6.92%).

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