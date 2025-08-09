Mamá de Kylian Mbappé visita Ancón para supervisar obras de su fundación | VIDEO

Este sábado 9 de agosto, Fayza Lamari, madre y representante del delantero francés Kylian Mbappé, llegó a Ancón para supervisar el terreno donde la fundación Inspired by KM —creada por el jugador del Real Madrid— la construcción de un canchita de fútbol.

La visita tuvo como objetivo revisar los avances y coordinar detalles de este proyecto social que busca brindar oportunidades educativas y deportivas a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño colegio, un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante”, expresó Lamari.

La iniciativa forma parte del programa internacional de la fundación de Mbappé, centrado en fomentar la educación, el deporte y el desarrollo personal en zonas que enfrentan limitaciones económicas.

Durante su recorrido, Fayza Lamari también visitó una olla común, donde compartió con los vecinos una pollada. Con este proyecto, la fundación Inspired by KM busca no solo ofrecer infraestructura, sino también abrir puertas para que los jóvenes aspiren a un futuro.

