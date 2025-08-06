Mar de Ventanilla con restos de plástico, tecnopor y cintas de embalaje tras caída de contenedores

Restos de plásticos, tecnopor y cintas de embalaje son algunos de los residuos que han sido encontrados en las playas Costa Azul y Los Delfines de Ventanilla debido a la caída de contenedores en el mar del Callao.

Este caso de contaminación fue constatado por técnicos del Ministerio del Ambiente que llegaron hasta el lugar en compañía de representantes de la Municipalidad de Ventanilla. Asimismo, tras una reunión, determinaron un plan de acción para la limpieza del área afectada.

Cabe resaltar que la playa Costa Azul se encuentra a pocos metros de los humedales de Ventanilla. Esta es una zona ecológica protegida donde habitan más de 60 especies de aves. Por ello, la reciente contaminación podría traer preocupantes efectos sobre el ecosistema.

La Dirección de General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú brindará apoyo para la limpieza del lugar, con la finalidad de asegurar la conservación del ecosistema marino costero.

El Ministerio del Ambiente explicó que el tecnopor -uno de los grandes residuos detectados en el lugar-, es un material prohibido desde el 2021, en el marco de la Ley N° 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.

A través de un comunicado de prensa, el Minam señaló que “ya se vienen realizando acciones de limpieza en la zona afectada, las cuales continuarán en los próximos días”.

VIDEO RECOMENDADO