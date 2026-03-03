Marina intensifica búsqueda de estudiante que cayó al río Rímac en El Agustino

El capitán de Navío del Puerto del Callao, Almícar Velásquez confirmó en Latina Noticias que la Marina de Guerra del Perú sí se encuentra en la búsqueda de Oliver Melgarejo, el joven estudiante de ingeniería industrial que cayó al río Rímac a la altura de El Agustino cuando intentaba orinar.

El militar dio a conocer que se ha intensificado la búsqueda en el cause y desembocadura del río, y que además usarán patrulleras de costa y drones para hallar el cuerpo del universitario.

En esa línea, Velásquez negó que haya existido una presunta omisión de funciones, y recalcó que se encuentra en permanente comunicación con la hermana de la víctima.

