Marisel Linares no acudió a la Fiscalía para rendir su manifestación por la muerte de Lizeth Marzano

Marisel Linares no se presentó a la Primera Fiscalía Corporativa de San Isidro para rendir su manifestación en el marco de la investigación por la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano, quien fue atropellada por un vehículo registrado a su nombre y que era conducido por su hijastro Adrián Villar.

La periodista había sido citada por el Ministerio Público para este miércoles 25 de febrero, sin embargo, decidió no acudir y tampoco envió a sus representantes legales para dar a conocer su versión de los hechos, esto luego que se conociera que se reunió con el investigado tres horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista.

La conductora de televisión tampoco asistió a la citación policial en la División de Tránsito programada a las 9 de la mañana en el marco de las diligencias preliminares que buscan esclarecer los hechos. Los que sí acudieron a la dependencia policial fueron Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, y su padre.

