Más de 30 peruanos llegan a Lima en vuelo humanitario desde Bolivia y Gobierno niega desperfectos en avión presidencial

Pese a los reclamos de los peruanos varados en Bolivia sobre deficiencias en el vuelo humanitario prometido por el Gobierno, un total de 38 connacionales llegaron a Lima en el avión presidencial en medio de la crisis que se vive en La Paz a raíz de un decreto que elimina los subsidios para los combustibles.

En declaraciones para Latina Noticias, el Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Antonio Bravo Carranza, señaló que aproximadamente entre 15 a 20 compatriotas aún permanecen en territorio boliviano, sin embargo, dijo que este será el único vuelo humanitario que envía el Gobierno de José Jerí. En ese sentido, se ha dispuesto que el Consulado peruano les brinde todas las facilidades para retornar a nuestro país.

Sobre los supuestos desperfectos en el avión presidencial que habrían provocado que un total de 34 peruanos sean trasladados a Perú vía terrestre, Pedro Bravo descartó fallas en la aeronave y señaló que el viaje no se realizó por condiciones meteorológicas, entre otros motivos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

