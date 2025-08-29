Más de 5 mil bodegueros extorsionados y casi mil negocios cerrados en lo que va de 2025

La creciente ola de amenazas y violencia que abarca hoy todos los sectores en el Perú, ha puesto en alerta a las autoridades frente a una situación cada vez más compleja para garantizar la seguridad de los comerciantes sin afectar la economía local.

En entrevista con el programa Buenas Nuevas, Malas Nuevas, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, expuso la situación que se vive dentro del rubro y cómo la burocracia del sistema de denuncias de la Policía Nacional del Perú se muestra como un obstáculo más en el camino hacia la lucha contra la inseguridad.

“Existe un sistema muy burocrático que no te permite poner una denuncia. No te la quieren tomar porque no quieren comprometerse a nada. Estamos tratando de cumplir con las denuncias, pero hay policías que no entienden. Tienes que ir, obligarlos a sentar la denuncia y en muchos casos, las archivan”, denunció Choy.

Las medidas de protección por las que suelen optar estos comerciantes van desde cámaras de videovigilancia, hasta personal de seguridad en las puertas de los negocios, según sus posibilidades.

“La reja se ha convertido en un elemento de uso permanente, pero ahora le están poniendo placas de acero y varios socios han tenido que contratar seguridad privada. También mandar a sus hijos fuera de Lima porque están haciendo reglaje”, precisó.

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú reveló que actualmente, muchos de sus socios han sucumbido ante las amenazas de la delincuencia organizada. Por temor a represalias contra sus vidas y las de sus familias, varios han optado por pagar los llamados ‘cupos’ exigidos por los criminales. Esta situación refleja la creciente vulnerabilidad del sector, que se ve atrapado entre el temor a la violencia y la necesidad de proteger a sus seres queridos.

En lo que va de 2025, más de 5,000 bodegueros han sido víctimas de extorsión, lo que ha llevado al cierre de casi 1,000 bodegas en diversas regiones del país.

