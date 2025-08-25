Masacre en El Agustino: Asesinan a joven en parque con más de 30 disparos

Un joven, identificado como Renzo Alex Rubina Noa alias, de aproximadamente 23 años de edad, fue asesinado la tarde de este lunes 25 de agosto en el Parque Número 4 de Ancieta Alta, distrito de El Agustino, al ser atacado de 30 balazos por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas.

Según testigos, alrededor de las 5:30 p. m. la víctima fueron sorprendidas por los sicarios, quienes dispararon más de 30 veces antes de huir. El hecho generó pánico entre los vecinos que paseaban por la zona con sus hijos y mascotas.

La Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recoger casquillos de bala. Vecinos indicaron que la víctima vivía en la zona y era conocida en el barrio.

Una cámara de seguridad ubicada en un negocio frente al parque habría registrado el ataque, lo que facilitaría la identificación de los responsables. El caso está a cargo del Depincri de El Agustino, que ya inició las investigaciones para ubicar a los autores del crimen. Se pudo conocer que el joven asesinado cuenta con antecedentes por asalto.

