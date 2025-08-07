Masacre en Lurín: sicarios matan a balazos a tres personas en pollería | VIDEO

En Lurín, tres personas perdieron la vida tras ser acribilladas por sicarios la noche del miércoles 6 de agosto. El trágico hecho ocurrió dentro de la pollería La esquina del sabor, cuando los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego.

Entre los fallecidos se encontraba el dueño del negocio, Erick Vicencio Huamaní (37), quien suplicó por su vida antes de ser asesinado. Las otras dos víctimas, Hermenegilda Berrocal Carpio (35) y Carmen Uscategui (55), fueron encontradas sin vida cerca de la zona de cocina.

Según se pudo conocer, al momento del ataque varios comensales se encontraban en el local. Uno de los sicarios no llevaba casco y dejó ver su rostro, por lo que las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables.

Tras el ataque, los sicarios escaparon en dirección al sector 18, vía que es considerada la salida más rápida hacia el centro de Lurín. La Policía llegó al lugar, acordonó la zona e inició las investigaciones para esclarecer el caso.

