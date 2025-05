Masacre en Pataz: Congreso reúne firmas para censurar al premier Gustavo Adrianzén

Tras declarar que no se habían recibido denuncias sobre el secuestro de 13 mineros en Pataz, el Congreso de la República viene recolectando firmas para censurar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Hasta la fecha, la moción de censura ha reunido 19 de las 33 firmas requeridas para ser presentada y debatida en el Pleno.

“Con la criminalidad desatada, con este secuestro negado mil veces por el propio premier, ahora, ante la evidencia de los asesinatos abominables, ¿con qué respuesta y argumento quedó el premier? Por esa razón, corresponde una moción de censura ante esta actuación desubicada frente a la criminalidad desbordada en el Perú”, señaló el congresista Roberto Sánchez.

“Esto ocurrió hace solo cuatro días. Está en la luna. No hay razón objetiva para no censurarlo”, fue la reacción del congresista no agrupado Edward Málaga Trillo. “¿De qué sirvió que Adrianzén vaya a Pataz a prometer más bases policiales? El despliegue de policías y militares no tiene sentido si no hay órdenes contundentes para acabar con esa delincuencia”, agregó.

Los cuerpos sin vida de los 13 mineros fueron hallados el domingo 4 de mayo, pero solo cuatro días antes el premier declaró lo siguiente:

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, manifestó Adrianzén.

CONGRESISTAS FIRMANTES DE MOCIÓN DE CENSURA

Hasta el momento, 19 parlamentarios han firmado la moción de censura contra Gustavo Adrianzén:

Jaime Quito

Sigrid Bazán

Carlos Zeballos

Pedro Martínez

Alex Flores

Juan Burgos

Luis Picón

Edward Málaga

Susel Paredes

Jorge Montoya

Víctor Cutipa

Ruth Luque

Edgard Reymundo

Roberto Sánchez

Guillermo Bermejo

Elias Varas

Wilson Quispe

Margot Palacios

Silvana Robles

Según el reglamento del Congreso, se requieren al menos 33 firmas para presentar formalmente la moción de censura.

COMUNICADO DE PODEMOS PERÚ

🔴 ¡Indignación nacional!

13 mineros asesinados en #Pataz no pueden quedar en el olvido.



Desde @podemos_peru exigimos:

1️⃣ Censura del primer ministro Gustavo Adrianzén

2️⃣ Recuperar el control del territorio con un Estado de Sitio.



🇵🇪 ¡El Estado debe imponerse al crimen! pic.twitter.com/waveT8lICr — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) May 5, 2025

