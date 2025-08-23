Asesinan a chofer de combi con 10 balazos en Santa Anita

En Santa Anita, un chofer de combi fue acribillado en la avenida Los Chankas en horas de la tarde del último 22 de agosto. Según se pudo conocer, dos sujetos a bordo de motocicletas interceptaron al conductor y le dispararon en al menos 10 ocasiones.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Bravo Chico, donde se confirmó su deceso minutos después. El fallecido fue identificado como Percy Custodio Arellano, de 35 años, quien trabajaba como conductor de transporte público.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión contra la dueña del vehículo, a quien delincuentes exigían el pago de 300 soles para permitirle seguir operando sin represalias.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como peritos de criminalística, llegaron al lugar para iniciar las diligencias e identificar a los responsables del ataque.

