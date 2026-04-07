Municipalidad de La Victoria levantó clausura temporal al estadio de Alianza Lima

El estadio Matute reabrirá sus puertas luego de que la Municipalidad de La Victoria dejara sin efecto la clausura temporal impuesta tras el accidentado banderazo del 3 de abril, previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario.

Afuera de las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, colaboradores de la gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de La Victoria retiraron los carteles de clausura colocados al centro deportivo.

La comuna precisó que el club Alianza Lima cumplió con todas las medidas de seguridad requeridas en la multa impuesta. Por ello, tras verificar la subsanación de las observaciones, se dispuso el levantamiento de esta medida temporal.

Asimismo, afirmó su compromiso para continuar con el monitoreo de los eventos que se realicen en dicho estadio, y señalaron mediante un documento que el club “reafirmó respeto a las disposiciones de las autoridades y su compromiso de reforzar las medidas de seguridad, así como la implementación de un plan extraordinario para atender contingencias y reuniones masivas no autorizadas. Asimismo, manifestó contar con protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la integridad de los asistentes y del público en general”.

Recordemos que durante el banderazo previo al partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes del viernes 3 de abril, la gran cantidad de hinchas produjo una estampida que dejó un fallecido y varios heridos. Ante lo sucedido, la Municipalidad emitió un comunicado afirmando que nunca se concedió la autorización para realizar este evento en dicho lugar o sus alrededores.

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