Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Medifarma es multada con más de 2 millones de soles por distribución de suero fisiológico defectuoso

Lima
Medifarma es multada con más de 2 millones de soles por distribución de suero fisiológico defectuoso
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), multó con más de 2.4 millones de soles a la empresa Medifarma S.A. por haber distribuido un lote de suero fisiológico defectuoso al 9&. Dicha multa es la sanción máxima por parte de Indecopi.

La multa a Medifamra es 450 UIT lo que equivale a 2,407.500 soles, además, Indecopi precisó que la empresa deberá hacerse cargo de los gastos médicos y de sepelio, como también implementar un programa de cumplimiento normativo.

Cabe mencionar que este suero fisiológico fue aplicado a distintos pacientes en varias clínicas de Lima y provincias lo cual terminó con la vida de 7 personas. Estos lamentables hechos se produjeron en los meses de marzo y abril de 2025 y en total fueron hasta 30 personas afectadas por la aplicación de dicho suero.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo