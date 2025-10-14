Medifarma es multada con más de 2 millones de soles por distribución de suero fisiológico defectuoso

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), multó con más de 2.4 millones de soles a la empresa Medifarma S.A. por haber distribuido un lote de suero fisiológico defectuoso al 9&. Dicha multa es la sanción máxima por parte de Indecopi.

La multa a Medifamra es 450 UIT lo que equivale a 2,407.500 soles, además, Indecopi precisó que la empresa deberá hacerse cargo de los gastos médicos y de sepelio, como también implementar un programa de cumplimiento normativo.

Cabe mencionar que este suero fisiológico fue aplicado a distintos pacientes en varias clínicas de Lima y provincias lo cual terminó con la vida de 7 personas. Estos lamentables hechos se produjeron en los meses de marzo y abril de 2025 y en total fueron hasta 30 personas afectadas por la aplicación de dicho suero.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7