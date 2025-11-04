Mercados ya no realizarán paro nacional este 6 de noviembre: aquí los detalles

El Frente de Mercados del Perú anunció que se ha suspendido el paro que pensaban realizar el jueves 6 de noviembre. Eran más de 1500 mercados minoristas los que se iban a plegar a esa medida de protesta.

La información fue confirmada por Manuel Peralta, presidente del Frente de Mercados del Perú, quien reveló que se llegó a un acuerdo con Sedapal con el objetivo de dejar sin efecto diversas multas, así como una serie de intervenciones inopinadas.

Cabe recordar que el Frente de Mercados del Perú había anunciado la realización de un paro nacional para el 6 de noviembre, a modo de protesta por la creciente inseguridad ciudadana y presuntos abusos de cobros por parte de Sedapal.

