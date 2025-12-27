Mininter solicita a Universitario y Alianza Lima reprogramar Noche Crema y Noche Blanquiazul

El Ministerio del Interior (Mininter) pidió a Universitario de Deportes y a Alianza Lima evaluar “de manera conjunta” la reprogramación de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, eventos programados para el sábado 24 de enero, en los que ambos clubes presentarán a sus plantillas para la temporada 2026.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el Mininter informó que ha convocado a representantes de ambos clubes a una reunión el lunes 29 de diciembre, con el objetivo de que presenten una propuesta consensuada.

“El Ministerio del Interior reafirma su disposición al diálogo y a la coordinación institucional, y recuerda que el otorgamiento de garantías inherentes al orden público se realiza conforme a la normativa vigente”, señala el pronunciamiento oficial.

Asimismo, la entidad remarcó que su prioridad es proteger a los asistentes, asegurar la tranquilidad ciudadana y permitir el normal desarrollo de los espectáculos deportivos. La coincidencia de fechas entre la Noche Crema y la Noche Blanquiazul ha generado cuestionamientos desde diversos sectores.

Universitario, actual tricampeón del fútbol peruano, y Alianza Lima aún no han confirmado si modificarán la fecha de sus presentaciones. Sin embargo, se espera que tras la reunión convocada por el Mininter se llegue a un acuerdo que permita reducir riesgos y evitar incidentes, en un contexto marcado por la preocupación por la seguridad en eventos masivos.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí: