Ministerio de Cultura lamenta la muerte de Guillermo Rossini: esto dijo

El Ministerio de Cultura se pronunció tras la muerte del reconocido comediante Guillermo Rossini, quien falleció a los 93 años. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la entidad expresó sus condolencias en nombre del Gobierno.

“El Ministerio de Cultura, en nombre del Gobierno del Perú, expresa sus condolencias por quien en vida fue don Guillermo Rossini González, destacado actor cómico, locutor y referente de la radio y la televisión peruana”, señalaron.

🕊️El Ministerio de Cultura, en nombre del Gobierno del Perú, expresa sus condolencias por quien en vida fue don Guillermo Rossini González, destacado actor cómico, locutor y referente de la radio y la televisión peruana. pic.twitter.com/yhz7rPaXXG — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) November 23, 2025

La lamentable noticia fue confirmada por su hijo, Coco Rossini. El comediante, recordado por su trabajo en la radio y programas humorísticos, dejó un legado que marcó más de seis décadas de trayectoria en el arte y el entretenimiento peruano.

La partida del querido comediante ha generado conmoción entre usuarios de redes sociales y figuras del medio artístico, quienes han expresado su pesar y resaltado su profesionalismo, carisma y aporte al humor nacional.

