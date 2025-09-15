Ministerio de Cultura responde a advertencia de New7Wonders sobre Machu Picchu
Tras el pronunciamiento de New7Wonders, organización que en 2007 declaró a Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, donde alertaba que los conflictos sociales, la falta de coordinación institucional y la mala experiencia de los visitantes podrían afectar la imagen del Perú y poner en riesgo la permanencia del santuario en esta prestigiosa lista, el Ministerio de Cultura salió a aclarar la situación.
La entidad precisó que el Santuario Histórico de Machupicchu mantiene su estatus como Patrimonio Mundial de la UNESCO y no se encuentra en la “Lista de Patrimonio en Peligro”. Asimismo, recordó que la ciudadela inca, inscrita en 1983, posee un Valor Universal Excepcional, tanto cultural como natural, que trasciende fronteras y la convierte en un legado de importancia global.
“La UNESCO es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad”, señala en su comunicado.
El ministerio también destacó la realización de la Primera Escuela Internacional de Campo sobre Turismo y Tecnología en Machupicchu, llevada a cabo en agosto, que reunió a 40 expertos nacionales e internacionales. El encuentro permitió plantear soluciones innovadoras para promover un turismo responsable y sostenible, además de fortalecer la resiliencia de las comunidades locales vinculadas al sitio arqueológico.