Ministerio de Cultura responde a advertencia de New7Wonders sobre Machu Picchu

Tras el pronunciamiento de New7Wonders, organización que en 2007 declaró a Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, donde alertaba que los conflictos sociales, la falta de coordinación institucional y la mala experiencia de los visitantes podrían afectar la imagen del Perú y poner en riesgo la permanencia del santuario en esta prestigiosa lista, el Ministerio de Cultura salió a aclarar la situación.

La entidad precisó que el Santuario Histórico de Machupicchu mantiene su estatus como Patrimonio Mundial de la UNESCO y no se encuentra en la “Lista de Patrimonio en Peligro”. Asimismo, recordó que la ciudadela inca, inscrita en 1983, posee un Valor Universal Excepcional, tanto cultural como natural, que trasciende fronteras y la convierte en un legado de importancia global.

“La UNESCO es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad”, señala en su comunicado.

“Somos enfáticos en precisar que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machupicchu no está siendo vulnerado, tanto es así, que el mencionado bien no está inscrito en la ‘Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’ de UNESCO”, añadió.