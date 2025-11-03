Ministerio de Trabajo se pronunció ante paro de transportistas de este martes: aquí los detalles

El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado relacionado con el paro convocado por un grupo de transportistas para este martes 4 de noviembre. En el documento exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo y dio un margen de tolerancia para que los trabajadores puedan llegar a sus centros de labores.

Así, se menciona que se pide a los empleadores “priorizar el teletrabajo con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores” y puntualiza que “las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso“.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo pide a los empleadores “adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores”.

También indica que “el tiempo de demora en la hora de ingreso estará sujeto a compensación posterior”, que “ante la falta de acuerdo, esto será decidido por el empleador y que “por ningún motivo, dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones”.

