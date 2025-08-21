Ministro de Transportes sobre paro: “Transporte público opera con normalidad en Lima y Callao”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció esta mañana que el servicio de transporte público en Lima y Callao opera con total normalidad, pese al paro convocado para este jueves 21 de agosto por un grupo de transportistas.

Sandoval presentó un primer balance y aseguró que el servicio regular de transporte funciona al 90 %, mientras que los corredores, el Metropolitano y la Línea 1 del Metro operan con el 100 % de sus flotas disponibles.

“El paro de hoy simplemente no existe. El transporte es regular, la demanda es regular y vayamos construyendo país, porque cada día que hay una paralización el país pierde millones”, declaró el titular del MTC.

Asimismo, reiteró su llamado a los transportistas informales a incorporarse al sistema.

Nuestro primer balance de la situación del transporte, urbano en Lima y Callao es practicamente normal. Un 90% de unidades ha salido a laborar. La tendencia es ascendente y llegará al 100%. La convocatoria al paro ha sido un fracaso total. Es la respuesta de los transportistas… pic.twitter.com/htBTEXfz3q — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) August 21, 2025

ATAQUE CONTRA UN TRANSPORTISTA

Por otro lado, el ministro rechazó el atentado ocurrido en San Juan de Lurigancho contra un bus de transporte público, en el que un conductor resultó herido, e indicó que el Ministerio del Interior informará pronto sobre las acciones de inteligencia implementadas contra las bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Por su parte, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Jaime Romero, informó que los equipos de fiscalización se encuentran distribuidos en los cuatro conos de la ciudad, con puestos de control en Puente Nuevo, Caquetá, Abancay, Angamos y Primavera.

“Todo está bajo control, no se han registrado alteraciones en el servicio”, mencionó Romero.

EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE SALIERON A TRABAJAR

A pesar de la convocatoria, varias empresas y servicios formales salieron a operar con normalidad, tal como lo había mencionado el ministro Sandoval. Esto permitió que miles de usuarios encontraran alternativas para llegar a tiempo a sus destinos.

Las unidades de las empresas Etuchisa («Los Chinos»), E.T. Pegasso Express, Vipusa y E.T. y T.I. Señor de la Soledad S.A.C. (SESOSAC), que cubren el trayecto entre Ancón y Santiago de Surco, prestaron servicio desde tempranas horas, según informó Latina.

De igual manera, los vehículos de la empresa Nueva Estrella (conocida como «Los Anconeros»), así como las rutas de Los Loritos, Nuevo Perú, El Rápido, Virgen de la Puerta y la línea La Roma (que conecta San Juan de Lurigancho con Ventanilla), también operaron con normalidad, de acuerdo con América.

ZONAS QUE PODRÍAN VERSE AFECTADAS

Además del paro de transporte, los convocantes anunciaron una marcha pacífica que partirá desde la plaza Dos de Mayo con rumbo al Congreso de la República. La movilización se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde, con posible impacto en importantes vías como:

Av. Abancay

Av. Nicolás de Piérola

Av. Alfonso Ugarte

Jr. Rufino Torrico

Jr. Junín

Asimismo, existe preocupación por posibles embotellamientos en la Panamericana Norte, especialmente en Puente Piedra, punto habitual de concentración de transportistas.