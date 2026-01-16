Mototaxista que ayudó a abandonar colchón con cadáver de mujer dice ser inocente: este es su testimonio ante la Policía

Luego de ser capturado por agentes de la Depincri, el conductor de la mototaxi que ayudó a trasladar el cadáver de una mujer dentro de un colchón brindó sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional en la que aseguró no estar implicado en el crimen de la víctima.

Al ser interrogado por el general Víctor Revoredo, Darwin Almícar Cruz Vázquez (43) contó que un sujeto de nacionalidad venezolana a quien conoce como ‘Álex’ contrató sus servicios de movilidad para deshacerse de materiales que no usa en su vivienda.

“Me dijeron para llevar la basura, un colchón viejo. (¿de donde lo recogieron?) de su cuarto en Santa Rosa en Los Olivos. (…) Ellos bajaron el colchón, les abro la puerta y subieron a mi moto“, narró el implicado que afirmó haber cobrado 10 soles por su trabajo.

Asimismo, dijo que abandonaron el colchón en una zona descampada y que en el interior de la mototaxi se encontraban otras dos personas, que estarían implicadas en el asesinato. “Era un basural (¿pesaba el colchón?) No sé yo no lo he cargado. Había una mujer sentada, eran tres personas“, añadió.

Sin embargo, imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona contradicen su versión ya que fue captado ayudando a bajar el colchón con el cadáver desde la tolva de su unidad. Además, oculta en todo momento la placa de su vehículo con un chaleco.

