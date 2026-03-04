Muere chofer de combi de 19 años que fue baleado por extorsionadores en el Callao

Un joven transportista de apenas 19 años de edad se convirtió en la nueva víctima de los extorsionadores. Se trata de Juan Ventocilla Estrella, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba en plena ruta en la avenida Néstor Gambeta, a la altura del asentamiento humano Márquez, en el Callao.

La víctima se desempeñó como cobrador de combi durante varios meses, pero decidió emprender y recientemente había recibido su licencia de conducir para trabajar en la empresa ACORSA. Durante el ataque recibió dos impactos de bala por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Fue sometido a dos operaciones, sin embargo, no resistió.

El atentando se habría ejecutado por la banda criminal autodenominada ‘Los pirañas de Ventanilla‘. Los hampones cobrarían cupos de hasta 15 soles diarios a cada unidad para dejarlos operar en esta ruta de la provincia chalaca.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar donde se produjo el ataque para evitar el bloqueo de la vía por parte de los compañeros de la víctima. Cabe señalar que la cobradora y una pasajera también resultaron heridas en medio del tiroteo.

