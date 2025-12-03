Muere chofer de la línea 20 en Chorrillos tras ser atacado a balazos

El chofer de un bus de transporte público murió tras ser atacado a balazos en la zona de San Genaro, en Chorrillos, aproximadamente a la 1:00 p.m. La unidad corresponde a la empresa Edcimosa, también conocida como ‘La 20’.

El conductor había quedado muy grave tras recibir un disparo en el pecho, muy cerca del pulmón, y horas despúes perdió la vida en el Hospital Casimiro Ulloa. El bus recorría la ruta Chorrillos – San Juan de Miraflores.

Los asesinos llegaron, al parecer, en una moto lineal y dispararon contra el chofer sin mediar palabras y a plena luz del día. Ocurrido el hecho, diversos vecinos socorrieron al conductor y lo trasladaron al mencionado hospital.

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado por el asesinato de su trabajador. No se descarta que vengan recibiendo amenazas por parte de extorsionadores. En tanto, los vecinos de San Genaro se encuentran temerosos. Afirman que a partir de las 8:00 p.m. las calles quedan totalmente vacías, pues nadie sale por miedo a la delincuencia.

