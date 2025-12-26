Muere Mitzar Castillejos, periodista atacado por sicarios en Ucayali hace 14 días

El periodista Mitzar Castillejos, quien fue baleado por sicarios en Aguaytía, en la región Ucayali, falleció este 26 de diciembre tras luchar por su vida durante más de dos semanas. La información fue confirmada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

El pasado 12 de diciembre, el conductor radial fue atacado por dos desconocidos que se encontraban a bordo de una moto. Un total de tres balazos alcanzaron al cuerpo del comunicador dejándolo gravemente herido.

Castillejos fue trasladado inicialmente al centro de salud de Aguaytía y luego referido al Hospital de Tingo María para recibir una atención especializada debido la gravedad de sus heridas.

Complicaciones en su salud hicieron que el periodista radial sea evacuado al Hospital María Auxiliadora en Lima ya que necesitaba de una cama UCI.

MINSA SE PRONUNCIA:

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que Mitzar Castillejos estaba siendo atendido por un equipo multidisciplinario. No obstante, su condición empeoró y sufrió un shock séptico de origen abdominal y torácico que lamentablemente acabó con su vida.

