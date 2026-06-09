Me Caigo de Risa: ¡8 ACIERTOS, 1000 CONFUSIONES! Luciana Arispe y Alicia Mercado pelearon hasta el final

La competencia en Me Caigo de Risa se puso más intensa con “Sombras Nada Más”, reto donde los participantes debían recrear películas usando solo pistas con el cuerpo mientras sus compañeros intentaban adivinar la mayor cantidad en tres minutos. El segundo turno fue de Alicia Mercado y Luciana Arispe.

Las actrices arrancaron el juego con “101 dálmatas”. Mientras sus compañeros lanzaban teorías como “La sustancia”, “Maléfica” y hasta “Bajo la piel”, nadie entendía qué estaba pasando hasta que finalmente Manuel Gold gritó: “¡A los perros!”, logrando el acierto.

Sin embargo, el dúo logró recuperarse con películas como “Superman”, “Street Fighter”, “Avatar” y “Cómo entrenar a tu dragón”, alcanzando un total de 8 aciertos. Aunque dieron pelea, Korina Rivadeneira y Milett Figueroa terminaron imponiéndose con 10 puntos, llevándose la victoria.

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