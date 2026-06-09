Me Caigo de Risa: ¡IBA GANANDO Y SE AUTOSABOTEÓ! Rodrigo Sánchez Patiño terminó perdiendo por hablar de más

La diversión no tuvo freno en Me Caigo de Risa con el estreno de “No te muevas”, un nuevo reto donde las parejas debían bailar con antifaces puestos y, cuando la música se detuviera, quedarse completamente congeladas en la pose más divertida posible.

Como Renzo Schuller no tenía pareja para competir, tomó el papel de juez y no dudó en eliminar a quienes no lograban sorprenderlo.

La gran final enfrentó a Korina Rivadeneira y Rodrigo Sánchez Patiño contra Manuel Gold y Alicia Mercado. La primera pareja apostó por una pose en el aire, mientras que la segunda decidío realizar una más peculiar. Incluso, mencionaron la expresión de Manuel Gold debido a la pose incómoda con Alicia, generando comentarios que desataron carcajadas en todo el set.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que la competencia sería reñida, Rodrigo Sánchez Patiño lanzó un comentario inesperado que terminó en Renzo Schuller coroando como ganadores a Manuel Gold y Alicia Mercado.

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