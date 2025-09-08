Mujer con el cuerpo quemado lucha por su vida: madre sospecha de su pareja

Una mujer de 26 años llegó de Tingo María a Lima por graves quemaduras en todo su cuerpo, pues esta mujer fue trasladada desde dicha ciudad al hospital Loayza para ser tratada y poder salvar su vida ya que el 50% de su cuerpo está comprometido. Su estado de salud es crítico y este lunes será operada.

Su madre pide ayuda ya que no hay nada claro en el tema, ella sospecha de su pareja Teodoro Solórzano, pues a pesar de que vivían juntos no tenían una buena relación y puede haber sido un ataque por parte de él.

Asimismo, la madre sospecha de la ex pareja de su hija, Diego Jesús Ríos, quien mantuvo una relación con ella pero no terminó bien. “Teodoro Solórzano lo amenazaba, yo también sospecho de él, pido ayuda a las autoridades para esclarecer el tema”, comentó la madre.

Cabe mencionar que la mujer que sufrió graves quemaduras en su cuerpo, apareció en un grifo de la zona, por lo que la madre piensa que alguien le roció combustible para luego prenderle fuego. El caso aún se investiga mientras la mujer lucha por su vida.

