Mujer que fue quemada por su pareja en Barrios Altos será sometida a una nueva operación

Gisela Ortega Quispe continúa en estado crítico y conectada a un ventilador mecánico luego de ser quemada por su pareja Rafael Félix Hilario Guido en Barrios Altos. Este miércoles 31 de diciembre, la madre de familia será nuevamente operada debido a las lesiones que le dejó el brutal ataque.

Según informó la familia, será sometida a una cirugía reconstructiva donde le colocarán vendas especiales en las quemaduras de tercer grado que sufrió en más del 27% de su cuerpo.

Aunque los parientes de Gisela realizaron una pollada para cubrir los gastos médicos, el Ministerio de Salud garantizó el reembolso del dinero que se gastará en medicinas durante el proceso de recuperación en el Hospital Loayza.

HIJOS FUERON TESTIGOS:

Se conoció que los hijos de Gisela Ortega fueron testigos del brutal ataque y sus testimonios fueron valorados por la Fiscalía para que se dicte la detención preliminar de Hilario Guido. Sus declaraciones también serán tomadas en cuenta para que se solicite la prisión preventiva. Como se sabe, el sujeto ha negado ser responsable de la repudiable agresión y calificó el hecho como una discusión de pareja.

Por su parte, los familiares de la víctima pidieron a las autoridades medidas de protección y respaldo policial ya que temen represalias por parte de personas allegadas a .