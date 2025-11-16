Municipalidad de Surco compró armas no letales para entrenar a sus serenos mientras espera la guía que reglamentará su uso

La Municipalidad de Surco ha capacitado a una docena de serenos en el uso de armas no letales. Por el momento ellos están armados con gas pimienta y esposas similares a las que usa la Policía, a pesar de que su uso está prohibido para los serenos según el reglamento actualizado.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, es uno de los funcionarios que más ha impulsado la iniciativa de equipar a los serenos de Lima con armas menos letales, capaces de reducir e inmovilizar a una persona.

El alcalde explicó que compró los grilletes cuando estaba autorizado, pero luego cambiaron el reglamento: “Primero dijeron que sí, yo los compro, tres meses después sacan su reglamento diciendo que tiene que ser de plástico, piña pues, yo ya los compré”, indicó.

