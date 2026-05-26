Nadeska Widausky brindó declaraciones tras ser detenida por la Policía

La modelo e influencer peruana Nadeska Widausky fue capturada este martes por la Policía Nacional del Perú (PNP), al contar con una notificación roja de la Interpol por su presunta implicación en delitos graves como proxenetismo, trata de personas y tráfico ilícito de drogas.

Mientras era trasladada de la dependencia de Medicina Legal, donde permanecía esposada y con custodia de efectivos del orden, Nadeska Widausky dio unas breves declaraciones en las que rechazó las acusaciones en su contra y responsabilizó a otra persona.

“Es una denuncia falsa. Todo le echo la culpa a ese estafador de Jefferson Rubiños Olaya, que me ha hecho una denuncia falsa. Él ha provocado todo esto solo para que le den la estadía en Bélgica a su mujer. Me ha perjudicado terriblemente. Niego todo, él es el verdadero proxeneta y su mujer. Voy a hacer una contrademanda. Que la Policía vea los mensajes”, dijo.

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