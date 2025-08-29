Corredor Azul: este domingo inicia marcha blanca de nueva ruta entre Lima Cercado y SMP

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el Corredor Azul iniciará este domingo 31 de agosto la marcha blanca de su nueva ruta denominada “Servicio alimentador extraordinario 08”, que irá desde la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Perú, en San Martín de Porres, y viceversa.

Este nuevo servicio recorrerá importantes vías como Garcilaso de la Vega, Venezuela, Arica, Óscar R. Benavides, Nicolás Dueñas, entre otras; a lo largo de 22 paraderos de Lima a San Martín a Porres y 26 paraderos en el sentido contrario.El horario de este nuevo servicio, para el cual se han dispuesto nuevos buses nuevos de 12 metros, iniciará desde las 5 am hasta la medianoche, brindado todos los días de la semana. Se estima una frecuencia de paso de cinco minutos, aproximadamente que permita el traslado de más de 6,000 usuarios diarios.

Actualmente, no existe una ruta de transporte público que realice este recorrido, por lo que previo a su implementación, los usuarios realizaban conexiones de viaje en distintos servicios, llegando a pagar hasta S/10.

Durante la marcha blanca, que durará hasta el martes 2 de setiembre, el cobro del pasaje será exonerado a fin de dar a conocer a los usuarios el diseño de la nueva ruta, la ubicación de los paraderos y las alternativas de integración con otras rutas.

Desde el miércoles 3 de setiembre, la tarifa será de S/2, pagando únicamente con las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass tal y como se viene realizando de manera integral.

Finalmente, la ATU precisó que “continuará trabajando de manera coordinada con las empresas concesionarias que operan los servicios de los corredores complementarios a fin de implementar nuevos servicios y mejoras operacionales que beneficien a nuestros usuarios”.