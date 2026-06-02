Oleajes anómalos se intensificarán en la costa peruana hasta el 11 de junio

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la persistencia e intensificación de oleajes anómalos en todo el litoral peruano durante los próximos días, con especial preocupación por el litoral sur, donde las condiciones del mar alcanzarán la categoría de “muy fuerte” el domingo 7 de junio.

De acuerdo con el Aviso Especial N.° 22-26 emitido este martes, el fenómeno afectará progresivamente las costas del país y se extenderá hasta el jueves 11 de junio. La situación más crítica se registrará entre San Juan de Marcona y Tacna, donde el oleaje ligero proveniente del suroeste aumentará a moderado desde la noche del sábado 6 de junio, se intensificará a fuerte durante la mañana del domingo 7 y escalará a muy fuerte en horas de la noche.

Según la clasificación de la DHN, un oleaje muy fuerte implica que las olas pueden superar en más de tres veces sus condiciones habituales, lo que representa un riesgo significativo para las actividades marítimas, pesqueras, portuarias y recreativas.

CONDICIONES EN EL LITORAL NORTE Y CENTRO

En el litoral centro, comprendido entre el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, el oleaje también se incrementará. La entidad informó que las condiciones pasarán de ligeras a moderadas desde la noche del sábado y alcanzarán intensidad fuerte durante la mañana del domingo, para luego disminuir gradualmente desde el lunes 8 de junio.

Por su parte, en el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, persistirá un oleaje ligero que se incrementará a moderado desde la tarde del domingo y llegará a fuerte durante la madrugada del lunes 8.

La Marina precisó que los mayores impactos se presentarán en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Por ello, exhortó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a la actividad marítima a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales.

Asimismo, recomendó a la población costera y a quienes realizan labores portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas respetar las disposiciones de seguridad que emitan las autoridades competentes.

La DHN también señaló que la actual fase lunar de luna llena, que evolucionará hacia cuarto menguante el 8 de junio, podría contribuir al incremento del nivel de marea en algunos sectores del litoral. La institución aseguró que continuará monitoreando permanentemente el estado del mar para emitir información oportuna y reforzar las acciones de prevención en las zonas costeras del país.

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