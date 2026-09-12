Yo Soy Versus 2026: ¡Bad Bunny, Sean Paul y otros imitadores se miden en el escenario por pasar a los conciertos!

Tras un nuevo “versus” entre diez participantes, el jurado de “Yo Soy” definió su decisión y anunció a los dos imitadores que suman su cupo en la siguiente ronda de la competencia.

El primero en asegurar su lugar fue “Micky Love” Ponce, quien caracterizó al cantante jamaicano Sean Paul y sorprendió por su gran flow y dicción al momento de interpretar la letra dentro de Yo Soy. Detrás de él llegó Reydi Zubia, quien se presentó como el “Conejito Malo”, más conocido por el alias de “Bad Bunny”, y brilló con la musicalidad propia del artista, al punto de contagiar el baile a la conductora Alicia Mercado.

¿Cómo les irá a estos dos imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de los dos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!