Yo Soy Versus 2026: John Lennon, Yailin, Ricardo Arjona y otros imitadores se enfrentan, ¿quiénes avanzarán?

Tras un reñido “versus” entre once participantes, el jurado de Yo Soy dio su veredicto y confirmó a los seis imitadores que avanzan a la siguiente ronda de la competencia.

El primero de los ganadores en presentarse fue Nicolás Jara, interpretando a John Lennon. Le siguió Justin Salas, quien imitó a Américo, y en tercer lugar avanzó Diego Sáenz, imitador de Miguel Abuelo. El cuarto en la lista fue Eddy Gómez, quien tuvo la valentía de cantar como Camilo Sesto, mientras que el quinto lugar fue para Emanuel Ugaz, quien se presentó como Ricardo Arjona. Cerrando el grupo, Yessy Lyon interpretó a Yailin “La Más Viral”, dándolo todo en el baile y el canto característicos de la artista, dentro del programa Yo Soy.

¿Cómo les irá a estos seis imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de todos ellos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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