ONPE admite demoras en distribución de material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado reconociendo retrasos en la distribución de material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana, lo que ha generado que no se instalen las mesas de votación a las 7 de la mañana principalmente en la zona Sur de Lima.

Según explicó la entidad electoral, la tardanza obedece al incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga” encargada de trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios este domingo 12 de abril.

La ONPE lamentó los inconvenientes generados por la demora en 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Asimismo, dio a conocer que el material electoral arribó aproximadamente a las 8 de la mañana.

“El total de locales de votación en todo el territorio nacional es 10 336, por lo que los locales afectados por la demora equivalen al 0.72 % del total. En el resto del país, el material llegó oportunamente y los comicios se están llevando a cabo con normalidad”, informó.

📢 #ONPEinforma | Damos a conocer que la distribución de material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana ha sufrido un retraso, por lo que este aún no llega a determinados locales de votación, principalmente de la zona sur de Lima. ➡️ https://t.co/FCjkbEvCEq#EG2026 pic.twitter.com/tew1Kl2cP6 — ONPE (@ONPE_oficial) April 12, 2026

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