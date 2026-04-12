ONPE anuncia medidas contra empresa responsable de la distribución de material electoral

La vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Elizabeth Hinostroza, responsabilizó a la empresa ‘Servicios Generales Galaga’ por las demoras en la entrega de materiales electorales en más de 80 locales de votación en Lima Metropolitana.

En entrevista con Latina Noticias, la funcionaria anunció que iniciarán acciones en contra de la empresa por el incumplimiento en el traslado de material necesario para llevar a cabo los comicios este domingo 12 de abril. Además, señaló que emplearon un plan de contingencia para garantizar el voto de la ciudadanía.

“Lamentamos los inconvenientes que han habido por el traslado del material, en este caso ha sido generado por la empresa Generales Gálaga. Se van a tomar las medidas respectivas. Nosotros desde ONPE, para garantizar el voto, hemos desplegado un plan de contingencia por eso inmediatamente se ha desplegado los materiales y se va solucionar esto”, señaló.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7